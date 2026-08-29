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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti
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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı ve Leyla Zana’nın eşi Mehdi Zana, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH tedavisi gören Zana’nın hastanede yoğun bakımda olduğu, cenazesinin yarın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilmesinin beklendiği bildirildi.

Leyla Zana’nın eşi, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir KOAH nedeniyle tedavi gören Zana, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Mehdi Zana’nın bir süredir KOAH nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ve son dönemde yoğun bakımda bulunduğu öğrenildi. Zana, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1977-1980 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Mehdi Zana, 1977 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçildi. 1977'de başladığı görevini 1980 yılına kadar sürdürdü. Zana’nın belediye başkanlığı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından sona erdi.

Mehdi Zana’nın cenazesinin yarın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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