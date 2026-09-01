Tanrıkulu: Barış için tarihi fırsat eşiğindeyiz

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 40 yıllık çatışma ve şiddetin ardından toplumsal barış için tarihi bir fırsat eşiğinde olduğunu vurguladı. Tanrıkulu, "Çatışmanın, şiddetin ve silahların tamamen sona erdiği, toplumsal barışın ve demokratik çözümün kalıcı hale geldiği bir döneme evrilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayıısyla açıklama yaptı. Tanrıkulu, 1 Eylül'ün tarihsel anlamına ve günümüzdeki çatışmalara dikkati çekerek, toplumsal barışın ve kalıcı demokratik çözümün sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

1 Eylül'ün tarihsel arka planını hatırlatan Tanrıkulu, "Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. 1 Eylül, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan II. Dünya Savaşı'nın başladığı gün. 1 Eylül 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan savaş, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, büyük yıkımlara ve tarifsiz acılara yol açtı. Bu nedenle 1 Eylül, savaşların ve çatışmaların olmadığı, insanların barış içinde ve güven içerisinde yaşadığı bir dünya özleminin simgesi olarak Dünya Barış Günü olarak anılmaya başlandı" dedi.

"ÇEVREMİZDE VE KOMŞU ÜLKELERİMİZDE SAVAŞLAR YAŞANIYOR"

Günümüzde halen savaş ve şiddetin sürdüğüne değinen Tanrıkulu, "Ancak aradan geçen onca yıla rağmen savaşlar, çatışmalar ve şiddet dünyanın farklı coğrafyalarında devam ediyor. Bugün de çevremizde, komşu ülkelerimizde savaşlar yaşanıyor; milyonlarca insan yerinden ediliyor, büyük yıkımlar ve ağır insani dramlar yaşanıyor. Biz, savaşın değil barışın hakim olduğu; çatışmaların değil birlikte yaşam iradesinin güçlendiği; insanların öldürülmediği, yerinden edilmediği bir dünya ve Türkiye istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"40 YILLIK ÇATIŞMANIN ARDINDAN BAŞLAYAN SÜREÇ TARİHİ BİR FIRSAT BARINDIRIYOR"

Türkiye'nin önemli bir eşikte bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye de bugün önemli bir eşiği aşmak üzere ilerliyor. 40 yıllık çatışma, şiddet ve ölümün ardından başlayan süreç, toplumsal barışın sağlanması açısından tarihi bir fırsat barındırıyor. Bu sürecin, çatışmanın, şiddetin ve silahların tamamen sona erdiği, toplumsal barışın ve demokratik çözümün kalıcı hale geldiği bir döneme evrilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Barışın yalnızca bir temenni değil, herkes için bir yaşam hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinde barış, adalet ve huzur içerisinde bir yaşam dileğiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA