Kur'an Kursu Öğrencilerinden Diyarbakır Gezisi
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı İkbal Kur'an kursu öğrencileri için Diyarbakır'da bir gezi programı düzenlendi. Diyarbakır Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen gezide öğrenciler, tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu. Program sonunda öğrencilere giyim yardımı ve çeşitli hediyeler verildi.
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı İkbal Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Diyarbakır'da gezi programı düzenlendi.
Diyarbakır Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları işbirliği ile düzenlenen gezide, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanları gezildi. Program sonunda öğrencilere giyim yardımı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı