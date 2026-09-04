Ergani'de 5 bin 400 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin mini serada yetiştirildiği görüldü.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı kenevir ekimine yönelik 3 Eylülde Ergani'de gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 ton skunk-esrar maddesi elde edilebilecek 5 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek yerinde imha edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı