Haberler

Dicle'de 8 Ayda Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Dicle'de 8 Ayda Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde uyuşturucu madde imali, kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında yapılan 8 ayık narkotik çalışma veriler paylaşıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde uyuşturucu madde imali, kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında yapılan 8 ayık narkotik çalışma veriler paylaşıldı.

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe genelinde 1 Ocak 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 9 kilo 20 gram esrar, 5 bin 967 kök kenevir/skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarına yönelik ilçe genelinde 8 ayda 11 operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer uyuşturucu suçlarıyla ilgili olarak 33 olay meydana geldi. İlçe genelinde 1 Ocak 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sonucunda 4 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı" denildi.

Açıklamada, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemesine asla izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Uyuşturucu satıcılarının gençlerimizi, toplumu zehirlemesine, gençlerimizin geleceklerinin köreltmelerine, kamu ve toplum düzenini bozmalarına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımız; zehir tacirlerini, uyuşturucu tacirlerini görür görmez, hemen durumu 112 acil çağrı merkezini arayarak bildirmelidirler. Bir uyuşturucu satıcısının yakalanmasıyla, hem zehir tacirinin uyuşturucudan daha fazla zarar görmesine mani olunarak kendi hayatının ihyası sağlanabilecek, hem de başka gençlerimizin zehirlenme riskinin önüne geçilecek. Dolayısıyla, ister kamu görevlisi ister sıradan bir vatandaş olsun; kim olursa olsun, bildiğiniz, gördüğünüz uyuşturucu satıcılarını konu hassasiyetinden ötürü hemen durumu ivedilikle polis ve jandarmamıza, emniyet güçlerimize bildirin" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi ertelendi
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

Köprü ve otoyollarla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

Son seçimleri bilen şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Panodaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Panodaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Kenyalı Stella iki Türk lezzetine hayran kaldı

Kenyalı Stella iki Türk lezzetine hayran kaldı
Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok

Geçen yıl 130 bindi, şimdi maaşlar 150 bin TL! Talip olan yok
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik