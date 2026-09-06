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Diyarbakır'da Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Bulundu

Diyarbakır'da Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Bulundu
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan mezarlıkta bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan mezarlıkta bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Alipınar Mezarlığında yaşandı. Mezarlığa giden vatandaşlar, ağaca asılı halde bulunan bir kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısın üzerinden kimlik bilgilerinin çıkmadığı öğrenilirken, cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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