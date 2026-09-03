Diyarbakır'da 4 kg reçine esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi, Yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı