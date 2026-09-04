Tanrıkulu: Cezaevlerinde düşman ceza hukuku uygulanıyor

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "siyasi soruşturmalarda düşman ceza hukuku uygulandığını, cezaevlerinde ağır hasta tutuklular ile iddianamesiz bekletilen tutukluların bulunduğunu" belirterek, "Sadece kamuoyuna dönük, algı oluşturmaya dönük bir yargı uygulaması olur mu? Bunların kimseye yararı yok, kalıcı travmalar yaratır" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Aliağa Cezaevi Kampüsü'nde üç ayrı cezaevindeki tutukluları ve avukatları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından kampüs önünde açıklama yapan Tanrıkulu, adli yılın başında yargı uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi soruşturmalarda düşman ceza hukuku uygulandığını öne süren Tanrıkulu, "İddianız sağlam değilse neden yakalıyorsunuz? Neden tutukluyorsunuz? İddialar hazırsa neden iddianame yazmıyorsunuz" diye sordu.

Cezaevinde bulunan hasta tutukluların durumuna dikkati çeken Tanrıkulu, diyaliz hastası bir siyasetçinin yaşadığı süreci anlatarak, şunları kaydetti:

"Diyaliz hastası, kaçma şüphesi olmayan siyasetçiler var cezaevinde. Haftada 3 gün —Pazartesi, Çarşamba, Cuma— sabah 07.30'da kalkıyor, kampüs içerisinde bulunan hastaneye gidiyor ve saat 1'e kadar diyaliz alıyor. Diyaliz hastası ve cezaevinde kaldığı sürece bu her hafta yapılan bir uygulama. Sağlığı için zorunlu. Şimdi neden cezaevinde kalır? Ev hapsi verirsiniz, evinde bu sağlık hizmetini alır. Bu zulüm niye, tehlikeli bir suçlu mu? Elinde ağır silahlarla sokakta mı yakalanmış? Kimin için tehlikeli? Hangi delil var dosyasında? Neden iddianamesi yazılmıyor? ya nasıl yıpratıcı bir süreç olduğunu insan bilirsiniz. Bir tane Adalet ve Kalkınma Partili neden buna itiraz etmez?"

"11 KERE AMELİYAT GEÇİRMİŞ, 2 KERE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ İNSANLAR VAR"

Cezaevinde 11 kez ameliyat geçirmiş ve 2 kez kalp krizi geçirmiş iddianamesiz yatan insanların bulunduğunu belirten Tanrıkulu, söz konusu iddiaların bağımsız hukukçularla incelenmesi halinde 1 gün bile gözaltında kalınmaması gerektiğini ifade etti. Milletvekillerinin yakınlarının sırf milletvekillerine zarar vermek ve canlarını yakmak amacıyla cezaevinde tutulduğunu iddia eden Tanrıkulu, "Ya bunları yapmayın, gerçekten yapmayın. Yapmayın, ayıptır. Düşman ceza hukukunda, kan davasında bile bunlar yok. Bunlar geçecek, tabii ki kalıcı değil ama bunlar unutulmaz ki" diye konuştu.

Cezaevinde yüzlerce adli hükümlünün bulunduğunu ve hepsinin yargıdan şikayetçi olduğunu dile getiren Tanrıkulu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cezaevi koşullarını bir tarafa bırakıyorum; böyle bir yargı düzeni olur mu? Sadece kamuoyuna dönük, algı oluşturmaya dönük bir yargı uygulaması olur mu? Bunlardan vazgeçin. Bunların kimseye yararı yok, siyasi rekabete de yararı yok. Sadece kalıcı izler bırakır, kalıcı travmalar yaratır ve bunlar düzelmez. 'Bizim haberimiz yoktu' demeyin. 'Bizim haberimiz yoktu, bu kadar olduğunu bilmiyorduk, niye bizleri uyarmadınız?' demeyin, uyarıyorum."

Kaynak: ANKA