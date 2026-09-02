Haberler

28 Günlük Bebek Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edildi

28 Günlük Bebek Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak’ın Silopi ilçesinde travma geçiren 28 günlük bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde travma geçiren 28 günlük bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Silopi Devlet Hastanesinde takibi yapılan 28 günlük bebek hastanın durumu, geçirmiş olduğu travma nedeniyle kritikleşti. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından bebeğin ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Silopi'den alınan minik hasta, kısa sürede Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılarak uzman ekiplerce tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

Aldığı haber sonrası aracına koşup sökmeye başladı
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler
Meşhed'de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hükümet yanlısı grubun arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor