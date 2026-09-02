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Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki cipe silahla ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipteki iki kişi yaralandı. Sürücü yaralı olmasına rağmen arabayı kullanarak hastaneyi ulaşmayı başardı. Aracın kırmızı ışıkta beklerken çapraz ateşe alındı öğrenildi.

  • Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir cipe silahlı saldırı düzenlendi, 2 kişi yaralandı.
  • Yaralı sürücü cipi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kadar sürdü.
  • Araçtaki üçüncü bir kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenen cipteki 2 kişi yaralandı. Sürücü, yaralı halde cipi hastaneye kadar sürdü.

YARALI HALDE ARABAYI KULLANDI

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı’nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçtaki 2 kişi yaralandı. Sürücü, yaralı halde cipi sürerek Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin önüne geldi.

Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 2 yaralı, tedaviye alındı. İhbar üzerine olayın meydana geldiği bölgeye ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KIRMIZI IŞIKTA ÇAPRAZ ATEŞE TUTMUŞLAR

Cipin, kırmızı ışıkta beklerken çapraz ateşe alındığı belirtildi. Yaralılar H.Y. (39) ve A.K.'nin (45) tedavisi sürerken araçta 3'üncü bir kişinin daha bulunduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Polisin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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