Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da maça giden taraftarlar çirkin bir saldırının hedefi oldu.

TRABZONSPOR TARAFTARINA SALDIRI

Görüntülere göre, Diyarbakır’a seyir halinde olan bordo-mavili taraftarları taşıyan otobüs, yol üstünde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

TARAFTARLAR OTOBÜSTEN İNDİ, SALDIRGANLAR KAÇTI

Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camlarında hasar meydana gelirken, bordo-mavili taraftarlar yaşananların ardından araçtan aşağı indi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların taraftarların otobüsten inmesiyle birlikte olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdiği belirtildi.