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Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı

Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
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Süper Lig'in 3. haftasında Diyarbakır'da Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taraftarların otobüsten inmesinin ardından saldırganlar kaçtı.

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TRABZONSPOR TARAFTARINA SALDIRI

Görüntülere göre, Diyarbakır’a seyir halinde olan bordo-mavili taraftarları taşıyan otobüs, yol üstünde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

TARAFTARLAR OTOBÜSTEN İNDİ, SALDIRGANLAR KAÇTI

Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camlarında hasar meydana gelirken, bordo-mavili taraftarlar yaşananların ardından araçtan aşağı indi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların taraftarların otobüsten inmesiyle birlikte olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdiği belirtildi. 

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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