Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i öldüren Ersan Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i öldüren Ersan Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı