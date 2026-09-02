Diyarbakır'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 BV 858 plakalı araç, yoldan çıkıp tarlaya uçtuktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı