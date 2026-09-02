Diyarbakır'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 BV 858 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu ve takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 BV 858 plakalı araç, yoldan çıkıp tarlaya uçtuktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı