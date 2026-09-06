Diyarbakır'da Apartman Yangını: Çocuklar İtfaiye Merdiveniyle Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yangın çıktı. Apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, aşağı inemeyen çocuklar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeni ile apartmandaki vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye sırasında 7'nci katta bulunan çocuklar aşağı inemeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. Ekipler merdiven yardımı ile 7'nci kattaki çocukları alıp sağ salim aşağı indirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı