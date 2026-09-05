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Sağlık personeli servisine saldırı kamerada

Sağlık personeli servisine saldırı kamerada
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Diyarbakır'da sağlık çalışanlarını taşıyan servis otobüsü, sürtme sonrası kimliği belirsiz kişilerce önü kesilip saldırıya uğradı. Grup otomobille takip ederek tekrar saldırdı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesen grup, camları yumruklayıp uzun süre takip etme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 31 Ağustos'ta çoğunluğu sağlık çalışanı olan Dicle Üniversitesi personelini taşıyan servisin önü, sabah 07.45 sıralarında ilçenin Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde, iddiaya göre, otobüsün otomobile sürtmesi sonucu kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Şahıslar, camları yumruklayıp saldırmaya başladı. Otobüs şoförü, kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Şahıslar, saha sonra otomobile binip uzun süre takip edip tekrar yolu kesip saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahsın cama vurma anları, daha sonra otomobile binip takip etmeleri ve kadınların korktukları anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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