Haberler

Diyarbakır'da tanker devrildi: 2 kurtarma anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen tankerde sıkışan 2 kişinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen tankerde sıkışan 2 kişinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, dün ilçeye bağlı Şükürlü Mahallesi'nde Bismil- Diyarbakır kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerde sıkışan 2 kişi, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, tankerdeki 2 kişinin kurtarılma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş altın için rakam verdi

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı

ABD'den geldi, 60 yıllık kulübü mahvetti