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Diyarbakır'da işçi ücretini alamayınca intihar girişiminde bulundu

Diyarbakır'da işçi ücretini alamayınca intihar girişiminde bulundu
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Diyarbakır’da bir kişi, ücretini alamadığı gerekçesiyle çalıştığı inşaatın son katına çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Diyarbakır'da bir kişi, ücretini alamadığı gerekçesiyle çalıştığı inşaatın son katına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Ücretini alacağının garantisi verilen şahıs, ikna edilerek intihardan vazgeçti.

Olay Bağlar ilçesinde yaşandı. Uzun süredir ücretini almadığını kaydeden işçi, çalıştığı inşaatın son katına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Şahsı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince binanın altına şişme yatak serildi. Yapılan çalışmaların ardından işçiye ücretinin verileceği garanti edildi. Şahıs, ikna edilerek intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince güvenli şekilde aşağı indirilen şahıs, ambulanstaki kontrolünün ardından ifadesine başvurulması için karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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