Diyarbakır'daki silahlı saldırıda bir tutuklama

Diyarbakır'da bir araca düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, seyir halindeki SUV tipi araca, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi veya kişilerce silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında A.İ.Ö. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA