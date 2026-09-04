Haberler

Diyarbakır'daki silahlı saldırıda bir tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir araca düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'da bir araca düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, seyir halindeki SUV tipi araca, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi veya kişilerce silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında A.İ.Ö. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha
Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı

Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk etti
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir

Kırmızı alarm verildi! Tarihte eşi benzeri olmayan olay yaşanacak
Nepal'de sel: Tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra kurtarıldı

Sel felaketinden 9 gün sonra mucize! 2 işçi sağ kurtarıldı
Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdi! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
Okul saldırısı davasında baba suçlamaları reddetti

Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma