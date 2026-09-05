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Çüngüş'te Yol Çukurları Sürücüler İçin Tehlike Saçıyor

Çüngüş'te Yol Çukurları Sürücüler İçin Tehlike Saçıyor
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Yukarı Şeyhler Mahallesi yolunda oluşan derin çukurlar, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor. Mahalle Muhtarı Orhan Taş, çukurların araçlarda kaza ve arızaya yol açtığını belirterek yetkililere yolun onarılması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler Mahalle yolunda oluşan çukurlar sürücü ve vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Yukarı Şeyhler Mahallesi yolunda menfezde oluşan çukurlar, araçların sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Yol boyunca bir çok noktada oluşan çukurlar araçların kaza yapmalarına davetiye çıkarıyor. Yukarı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Orhan Taş; "Mahalle yolunda oluşan çukurlar araçların kaza yapmalarına, arızalanmalarına neden oluyor. Mahalle muhtarı olduğum için kaza yapan insanlar, gelip şikayetlerini bana bildiriyorlar. Bende buradan yetkililere mahalle yolumuzda oluşan derin çukurların onarılmasını ve mahallemizin bu sorunun giderilmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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