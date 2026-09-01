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Diyarbakır'da Şüpheli Paket Korkusu

Diyarbakır'da Şüpheli Paket Korkusu
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde şüpheli paket, güvenlik önlemleri alınarak fünye ile patlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde şüpheli paket, güvenlik önlemleri alınarak fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Emek Caddesi'nde yol kenarındaki şüpheli paket için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı polis ekipleri sevk edildi. Paket, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından fünye ile patlatıldı. Paketin içinde çöpe atılmış malzemeler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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