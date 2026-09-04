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Silvan'da Araç Taklası: 1 Yaralı

Silvan'da Araç Taklası: 1 Yaralı
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Caddesi Fidankent mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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