Müftüler Kararnamesi yayınlandı! 5 Eylül Cumartesi hangi müftü nereye atandı? Konya, Adana, Samsun, Kocaeli, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Bolu, ...

Müftüler Kararnamesi ile birlikte Diyanet teşkilatındaki görev değişiklikleri belli oldu. 5 Eylül Cumartesi günü yayımlanan kararın ardından vatandaşlar, Konya, Adana, Samsun, Kocaeli, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van ve diğer müftülüklere hangi isimlerin atandığını araştırıyor. İşte Müftüler Kararnamesi kapsamında görev yeri değişen ve yeni görevlerine atanan müftülerin isimleri…

MÜFTÜ ATAMALARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafınca yayımlanan 2026/279 sayılı kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kapsamlı bir görevden alma ve atama dalgası gerçekleşti. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesi gereğince alınan karar kapsamında 6 il müftüsü görevden alınırken, çok sayıda il müftülüğüne ise yeni isimler ve yer değiştiren müftüler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre görevden alınan ve yeni atanan il müftülerinin tam listesi şu şekildedir:

Görevden Alınan İl Müftüleri:

• Bilecik İl Müftüsü: Ahmet DİLEK

• Karabük İl Müftüsü: Ali ERHUN

• Kocaeli İl Müftüsü: Mehmet SÖNMEZOĞLU

• Nevşehir İl Müftüsü: Kazım GÜZEL

• Zonguldak İl Müftüsü: İbrahim Halil DEMİR

• Konya İl Müftüsü: Ali ÖGE

Yeni Atanan İl Müftüleri:

• Bilecik İl Müftülüğüne: Yusuf DİKMEN

• Tunceli İl Müftülüğüne: Fethullah YAVUZ

• Iğdır İl Müftülüğüne: Kilis İl Müftüsü Alettin BOZKURT

• Kilis İl Müftülüğüne: Iğdır İl Müftüsü Zahit DEMİREL

• Karabük İl Müftülüğüne: Mustafa YAVUZ

• Kocaeli İl Müftülüğüne: Bolu İl Müftüsü Hüseyin DEMİRTAŞ

• Bolu İl Müftülüğüne: Giresun İl Müftüsü Selçuk KILIÇBAY

• Giresun İl Müftülüğüne: Hakkari İl Müftüsü Hüseyin OKUŞ

• Hakkari İl Müftülüğüne: Recep EREN

• Niğde İl Müftülüğüne: Kars İl Müftüsü Yavuz YILDIZ

• Kars İl Müftülüğüne: Selami AYKUL

• Nevşehir İl Müftülüğüne: Gümüşhane İl Müftüsü Hayri ERENAY

• Gümüşhane İl Müftülüğüne: Karaman İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ

• Karaman İl Müftülüğüne: Isparta İl Müftüsü Muharrem BİÇER

• Isparta İl Müftülüğüne: Kırklareli İl Müftüsü Yusuf EVİŞ

• Kırklareli İl Müftülüğüne: Aksaray İl Müftüsü Veysel IŞILDAR

• Aksaray İl Müftülüğüne: Ali EFE

• Zonguldak İl Müftülüğüne: Bayburt İl Müftüsü Bayram DANACI

• Bayburt İl Müftülüğüne: Basri BEKTAŞ

• Konya İl Müftülüğüne: Diyarbakır İl Müftüsü Celal BÜYÜK

• Diyarbakır İl Müftülüğüne: Erzincan İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU

• Erzincan İl Müftülüğüne: Selim YAZICI

• Yalova İl Müftülüğüne: Rize İl Müftüsü Naci ÇAKMAKÇI

• Rize İl Müftülüğüne: Yalova İl Müftüsü İlyas YILMAZTÜRK

• Şanlıurfa İl Müftülüğüne: Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı ŞIK

• Van İl Müftülüğüne: Bitlis İl Müftüsü Kadir KOÇAK

• Bitlis İl Müftülüğüne: Bartın İl Müftüsü Ömer KESKİN

• Bartın İl Müftülüğüne: Mehmet ÇELEBİ

• Aydın İl Müftülüğüne: Samsun İl Müftüsü Seyfullah ÇAKIR

• Samsun İl Müftülüğüne: Aydın İl Müftüsü Hasan GÜNEŞ

• Adana İl Müftülüğüne: Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İMAMOĞLU

• Afyonkarahisar İl Müftülüğüne: Burdur İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK

• Burdur İl Müftülüğüne: Sinop İl Müftüsü Paşa BEKTAŞ

• Sinop İl Müftülüğüne: Mehmet ARSLANER

• Kütahya İl Müftülüğüne: Hasan İZMİRLİ