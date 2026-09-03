Haberler

Diyarbakır'da Kırmızı Işıkta Cipe Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Kırmızı Işıkta Cipe Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan H.Y. (39) ve A.K.'nin (45) tedavileri sürerken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet ederken, araçta bulunan H.Y. ve A.K. yaralandı. Araçtaki 3'üncü kişi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi. Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö.'yü (50) yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kente art arda bombalar yağdı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt

İstanbul'daki kritik seçim öncesi olay iddia! Valilik sessiz kalmadı
Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı

Tadilattaki restoranda yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti
Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi

Böyle kaza ne duyuldu ne görüldü! Olay anı kamerada
Van'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu

Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü