Haberler

Diyarbakır'da Davetsiz Misafir: Arap Tavşanına Kek İkramı

Diyarbakır'da Davetsiz Misafir: Arap Tavşanına Kek İkramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Çınar'da Şerif Polat, yer sofrasında yemek yerken yanına gelen Arap tavşanına kek ikram etti. Kanguru ve fare karışımı görünümüyle dikkat çeken hayvan, keki yedikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sofrada yemek yiyen vatandaş, davetsiz misafiri Arap tavşanına kek ikram etti.

İlçede yaşayan Şerif Polat, yer sofrasında oturduğu sırada davetsiz misafirle karşılaştı. Sofrada yemek yerken yanına gelen Arap tavşanını fark eden Polat, hayvanı bir süre izledi. İlk dikkatini çeken, görünüşünün biraz kanguruya, biraz da fareye benzemesi olduğunu belirten Polat, hayvanı beslemek için kek verdiğini ve kekten yediğini söyledi. Polat, daha sonra tavşanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili bugün de seçilemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında hesap sorulurken kahkaha iddiası! Acılı baba çileden çıktı

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Tepki çeken tesettür defilesi

Tepki çeken tesettür defilesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi

Belediye önünde şafak vakti hareketlilik! Polis kuş uçurtmuyor
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı