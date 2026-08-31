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Fatih Tekke'nin keyfi yerinde: Naber delioğlan?

Fatih Tekke'nin keyfi yerinde: Naber delioğlan? Haber Videosunu İzle
Fatih Tekke'nin keyfi yerinde: Naber delioğlan?
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Trabzonspor kafilesi, Amedspor ile oynayacağı karşılaşma için Diyarbakır'a gitti. Ferencvaros maçının ardından istifa eden ancak yönetimin istifasını kabul etmemesiyle görevine devam eden Fatih Tekke'nin kafiledeki neşeli hali dikkat çekti. Tekke'nin bir kişiye "Naber delioğlan?" diye seslenmesi üzerine, "Fatih hocanın keyfi yerinde" yorumları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile karşılaşacak Trabzonspor, mücadele için Diyarbakır'a gitti. Bordo-mavili kafilenin gelişi sırasında Teknik Direktör Fatih Tekke'nin neşeli tavırları dikkat çekti.

"NABER DELİOĞLAN?"

Fatih Tekke, kafilenin bulunduğu alanda gördüğü bir kişiye gülümseyerek, "Naber delioğlan?" diye seslendi. Tekke'nin bu sözleri ve neşeli tavırları sonrası "Fatih hocanın keyfi yerinde" şeklinde yorumlar yapıldı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından alınan mağlubiyet sonrası istifa kararı vermişti. Ancak Trabzonspor yönetimi, tecrübeli teknik adamın istifasını kabul etmemişti.

Başkan Ertuğrul Doğan da Tekke'nin görevine devam edeceğini açıklayarak, "Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu sürecin ardından takımının başında Diyarbakır'a giden Tekke'nin neşeli görüntüsü, Amedspor maçı öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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