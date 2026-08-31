Fatih Tekke'nin keyfi yerinde: Naber delioğlan?

Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından alınan mağlubiyet sonrası istifa kararı vermişti. Ancak Trabzonspor yönetimi, tecrübeli teknik adamın istifasını kabul etmemişti.

Başkan Ertuğrul Doğan da Tekke'nin görevine devam edeceğini açıklayarak, "Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu sürecin ardından takımının başında Diyarbakır'a giden Tekke'nin neşeli görüntüsü, Amedspor maçı öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu.