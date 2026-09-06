Diyarbakır'da Kamyonet Kasasında Güvenliksiz Yolculuk
Diyarbakır'da öğle saatlerinde Elazığ Yolu Seyrantepe Köprülü Kavşağı'nda, kapalı kasa bir nakliye kamyonetinin kasasında çok sayıda kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kapısı açık kamyonetin kasasında bazı kişiler ayakta, bazıları oturarak seyahat etti. Kamyonet daha sonra gözden kayboldu.
DİYARBAKIR'da bir nakliye kamyonetinin kasasında çok sayıda kişinin hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yolculuk ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde Elazığ Yolu Seyrantepe Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. 07 CCF 890 plakalı kapalı kasa nakliye kamyonetinin kasasında çok sayıda kişinin herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yaptığı görüldü. Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir kapısı açık kamyonetin kasasındaki bazı kişilerin ayakta, bazılarının ise oturarak seyahat ettiği görüldü. Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.