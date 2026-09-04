Diyarbakır'da Midelerinde 780 Gram Metamfetaminle Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından getirdikleri uyuşturucuyu yutarak midelerinde taşıyan 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin midelerinden 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da midelerinde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda; yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahsın yapılan kontrollerinde, uyuşturucu maddeleri yutmak suretiyle midelerinde taşıdıkları tespit edildi. Gerçekleştirilen muayenelerinde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.