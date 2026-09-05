Haberler

AK Parti Diyarbakır'da Silvan'da Temaslarda Bulundu

AK Parti Diyarbakır'da Silvan'da Temaslarda Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve partililer, Silvan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve partililer, Silvan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili Ataman, önceki dönem AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ve beraberindeki partililer ile ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi.

Çardak Yolu Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Ataman ve beraberindekiler, bölgedeki ihtiyaçlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Silvan Şubesi ve Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, ilçenin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve çözüm bekleyen konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Silvan Belediye Başkan adayı olan Mehmet Işıktaş'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Ankara'da 3. dalga fuhuş operasyonu: Tutuklu sayısı 32'ye ulaştı

Sayıları sürekli artıyor! Ankara'da düğmeye bir kez daha basıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu: Yanında kalp ilaçları çıktı

Otomobilinde ölü bulundu! Torbadan çıkanlar yürek yaktı

62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
Bursa'da hurdacı kavgası kanlı bitti: Ortağını baltayla öldürdü

Hurda için baltayı kafasına vurdu
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş altın için rakam verdi

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum