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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Diyarbakır’da İranlı uyruklu şahsın midesinden 60 kapsül metamfetamin ele geçirilirken, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde de yapılan çalışmalarda yasaklı maddeler ele geçirildi.

Diyarbakır'da İranlı uyruklu şahsın midesinden 60 kapsül metamfetamin ele geçirilirken, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde de yapılan çalışmalarda yasaklı maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda yurt dışı bağlantılı operasyonda, ülkemize uyuşturucu madde getireceği tespit edilen İran uyruklu şahsın yutma suretiyle midesinde taşıdığı 60 kapsül halinde 475,06 gram metamfetamin maddesi, ilimiz genelindeki çalışmalarda; Kayapınar ilçesinde yakalanan şüphelinin üst ve eşya aramasında 1 kilo 102 gram kokain maddesi, Bağlar ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 99,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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