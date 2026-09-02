Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın Kürt vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret söylemi içeren ve ırkçı ifadeler büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek söz konusu şahıs hakkında derhal yasal işlem başlatılması ve cezai yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın, Kürt vatandaşlara yönelik kullandığı "Kürdün en iyisi mezardakidir" şeklindeki ırkçı ve nefret içerikli sözler büyük tepki çekti.
"YASAL İŞLEM BAŞLATIN" ÇAĞRISI
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatılması ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.
Kaynak: Haberler.com