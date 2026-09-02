Haberler

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor Haber Videosunu İzle
Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın Kürt vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret söylemi içeren ve ırkçı ifadeler büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek söz konusu şahıs hakkında derhal yasal işlem başlatılması ve cezai yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın, Kürt vatandaşlara yönelik kullandığı "Kürdün en iyisi mezardakidir" şeklindeki ırkçı ve nefret içerikli sözler büyük tepki çekti.

"YASAL İŞLEM BAŞLATIN" ÇAĞRISI 

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatılması ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
İndirim reklamlarında yeni dönem: Son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak

İndirim reklamlarında yeni dönem: Artık tüketiciyi kandıramayacaklar
Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ülke onları konuşuyor! Ana-oğul hüngür hüngür ağladı

ABD'yi ayağa kaldıran saldırgan! Cinayetten önce yaptıkları kan dondurdu

Saatler sonra yapacaklarından kimsenin haberi yoktu! Ülke ayakta
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi

Bakan Gürlek masaya listeyi koydu! 3 ismi açık açık istedi
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Erdoğan'dan mesaj geldi