Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın, Kürt vatandaşlara yönelik kullandığı "Kürdün en iyisi mezardakidir" şeklindeki ırkçı ve nefret içerikli sözler büyük tepki çekti.

"YASAL İŞLEM BAŞLATIN" ÇAĞRISI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatılması ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com