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Diyarbakır'daki 13 Katlı Plaza Yangınının Nedeni Belli Oldu: Nargile Közü Kartonları Tutuşturdu

Diyarbakır'daki 13 Katlı Plaza Yangınının Nedeni Belli Oldu: Nargile Közü Kartonları Tutuşturdu
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Diyarbakır'da 13 katlı bir plazada çıkan yangının, 3'üncü kattan atılan nargile közünün zemindeki kartonları tutuşturması sonucu başladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'da 13 katlı bir plazada çıkan, 5 kişinin dumandan etkilendiği yangının 3'üncü kattan zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde, 23 Ağustos'ta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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