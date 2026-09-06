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Diyarbakır'da Parkta Pompalı Tüfekle İntihar

Diyarbakır'da Parkta Pompalı Tüfekle İntihar
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde pompalı tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde pompalı tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir parkta silah sesi duyan ve yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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