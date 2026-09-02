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Dicle'de Yeni 60 Yataklı Devlet Hastanesi Hizmete Girdi

Dicle'de Yeni 60 Yataklı Devlet Hastanesi Hizmete Girdi
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tamamlanan 60 yataklı yeni Dicle Devlet Hastanesi, hastalara hizmet vermeye başladı. Kaymakam Mustafa Atış, hastaneyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Atış, yeni hastanede daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulduğunu vurguladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yapımı tamamlanan 60 yataklı yeni Dicle Devlet hastanesi, hizmet vermeye başladı.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yakın zamanda hizmet vermeye başlayan yeni 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastanede incelemelerde bulunan Kaymakam Mustafa Atış, Hastane Müdürü Zeki Beyazıt'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atış, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Mustafa Atış, yapımı tamamlanan ve hizmete giren 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi'nde daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetinin verildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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