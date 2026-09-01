Tanrıkulu: Kulp Devlet Hastanesi standartları en düşük hastaneler arasında

(DİYABAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kulp Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 40 bin nüfuslu ilçenin sağlık hizmetinde erişimde aksamalar yaşandığını kaydeden Tanrıkulu, "Hastaneler Türkiye'de belirli standartlara göre sınıflandırılıyor. Kulp Devlet Hastanesi ise E sınıfında, yani standartları en düşük düzeyde olan hastaneler arasında" diye konuştu.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kulp Devlet Hastanesi ile ilgili gelen şikayetler üzerine ilçeye giderek hastanede incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Tanrıkulu, hastaların tamamına yakını sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kulp Devlet Hastanesi'nin Türkiye'de standardı en düşük düzeydeki hastaneler arasında yer aldığını aktaran Tanrıkulu, "Hastaneler Türkiye'de belirli standartlara göre sınıflandırılıyor. Kulp Devlet Hastanesi ise E sınıfında, yani standartları en düşük düzeyde olan hastaneler arasında. Oysa Kulp'un yaklaşık 40 bin nüfusu var. Diyarbakır'a en uzak ilçelerimizden biri; il merkezine yaklaşık 140 kilometre mesafede. Üstelik çok sayıda kırsal mahallesi bulunan, dağlık ve ulaşım koşulları zor bir ilçe. Kulp merkeze 1,5 saat uzaklıkta olan köylerimiz var. Dolayısıyla Kulp'un bir köyünden hastaneye gelen bir yurttaşımız, burada ihtiyacı olan sağlık hizmetini alamadığı zaman Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyor. Bu da ulaşım ve tedavi süreciyle birlikte en az 4-5 saatlik bir zaman kaybı anlamına geliyor" dedi.

"BASİT BİR DOLGU İŞLEMİ İÇİN DAHİ DİYARBAKIR'A GİTMEK ZORUNDA KALIYORLAR"

Hastanenin yeterli teknik donanıma sahip olmasından dolayı çoğu hastanın Diyarbakır'a gelmek zorunda kaldığını dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Buradaki temel sorunlardan biri hastanenin mevcut sınıfı ve buna bağlı olarak sahip olduğu imkanların yetersizliği. Hastane D sınıfına, hatta C sınıfına yükseltilirse, burada bir ameliyathane kurulabilir ve küçük cerrahi müdahalelerin önemli bir bölümü Kulp'ta yapılabilir. Bugün burada sezaryen yapılamıyor, sünnet yapılamıyor. Uzman hekimlerin kendi uzmanlıkları kapsamında gerçekleştirmeleri gereken bazı müdahaleler de ameliyathane, anestezi uzmanı ve gerekli teknik personel bulunmadığı için yapılamıyor. Diş hekimliği ünitesi bulunmasına rağmen yeterli sayıda diş hekimi yok. Burada görüştüğüm bir hasta, basit bir dolgu işlemi için dahi Diyarbakır'a gitmek zorunda kaldığını söyledi. Bir başka önemli sorun ise MR cihazının bulunmaması. Kulp'ta MR çekilemediği için hastalar Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyor. Diyarbakır'da ise önce randevu alınması gerekiyor ve bu randevular aylar sonrasına verilebiliyor."

"YURTTAŞLARIMIZ, SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞEBİLMEK İÇİN SAATLERCE YOL GİTMEK ZORUNDA BIRAKILMAMALI"

Hekim yetersizliği konusunda da ciddi sorunların olduğunu söyleyen Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yalnızca Kulp'a özgü değil; ülkenin birçok yerinde benzer sorunlar yaşanıyor. Mecburi hizmet kapsamında atanan hekimler, çalıştıkları koşullara ilişkin raporlar alabiliyor veya atandıkları halde göreve hemen başlayamayabiliyorlar. Uzak ve ulaşımı zor merkezler olması nedeniyle, bu hekimlerin yerine geçici görevlendirme yapılmasında da sorunlar yaşanıyor. Sonuç olarak yaklaşık 40 bin nüfuslu Kulp'ta yurttaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Öncelikli olarak yapılması gereken, Kulp Devlet Hastanesi'nin E sınıfından D veya C sınıfına yükseltilmesidir. Bununla birlikte hastanenin hasta ve yatak kapasitesi artırılmalı, küçük cerrahi müdahalelerin yapılabileceği bir ameliyathane oluşturulmalı ve MR cihazı kazandırılmalıdır. Uzman hekim ve sağlık personeli eksikliği de giderilmelidir. Kulp'ta yaşayan yurttaşlarımız, sağlık hizmetine erişebilmek için saatlerce yol gitmek zorunda bırakılmamalıdır. Bu sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği nezdinde girişimlerde bulunacağım ve konunun takipçisi olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA