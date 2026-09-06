Çermik'te kış hazırlıkları başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurutma sezonu başladı.

Doğal ve organik sebze ve meyveleriyle tanınan Çermik ilçesinde, eylül ayıyla birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı. İlçede kurulan pazarda vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri satın alabiliyor. Çermik organik sebze ve meyve pazarında patlıcanlar 25-30 lira arasında, dolmalık biberler 25-35 lira arasında satılıyor. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü kurulan pazara, çevre ilçe ve köylerden de çok sayıda vatandaş geliyor.

Kış hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, hazırlıklarını yağışlar başlamadan tamamlamak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı