Bugün yaz, yarın sonbahar! Kuvvetli sağanak için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklık ise 5 dereceye kadar düşecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (mgm) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar bugün yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YARINA DİKKAT! SON BAHAR İÇİN HAZIRLIK

Yurt genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları yaklaşık 10 gündür etkili oluyordu. Aşırı sıcaklar ve yüksek nem zaman zaman vatandaşları zorladı ancak iki ayrı sıcak hava dalgası yarın yurdu terk edecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın sonbahar havası etkili olacak. Sıcaklığın 22-25 derece aralığında seyredecek kentte sağanak yağış da bekleniyor.

Ankara ise yarın 29 derece ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İzmir ise sıcak 35 derecelerde seyredecek ancak kuvvetlenen rüzgarla kente serinlik geliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu,

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, °C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haberler.com