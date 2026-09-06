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Başkandan Kimsesiz Kadına Yardım Eli

Başkandan Kimsesiz Kadına Yardım Eli
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Diyarbakır’da kimsesiz kadına, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal yardım etti.

Diyarbakır'da kimsesiz kadına, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal yardım etti.

Önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının yardım talebinde bulunduğuna şahit olan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal, konuya duyarsız kalmadı. Kimsesiz kadına yardım elini uzatan Sanal, daha öncede yardıma muhtaç kadına defalarca esnafla birlikte yardım ettiğini belirtti. Sanal, yapılan sağlık taramalarında ise kadının müşahede altına alındığını ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığı aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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