Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a yazı yazdı. 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a yazı yazdı. Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Soruşturmanın; şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturma kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı