Haberler

Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK’a yazı yazdı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a yazı yazdı. 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a yazı yazdı. Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Soruşturmanın; şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturma kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına 'ittifak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran "ittifak" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu