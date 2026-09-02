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Mühürlü mekana gizli kapıyla işletme

Mühürlü mekana gizli kapıyla işletme
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Diyarbakır'da mühürlenen eğlence mekanı, bitişikteki eski diş kliniğinden duvar delinerek açılan gizli kapıyla çalıştırılırken yakalandı. Polis, ilgilileri karakola götürdü ve klinik için mühürleme işlemi başlatıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceden mühürlenen eğlence mekanının, bitişiğinde bulunan eski diş kliniğinde açılan kapı üzerinden işletildiği tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanının daha önce mühürlendiği, mühür sökülmeden bitişiğinde bulunan eski bir diş kliniği içinde duvar kırılıp kapı yapılarak işletildiği tespit edildi. Polis ekipleri, iş yeriyle ilişiği olduğu değerlendirilen şahısları tutanak tutmak üzere karakola götürdü. Diş kliniğinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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