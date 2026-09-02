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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir motosiklette seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir motosiklette seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Tepe Mahallesi Katip Mehmet Caddesi'nde C.F. idaresindeki 21 AHY 623 plakalı motosiklet hareket halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Bazı otomobil sahipleri de yangından etkilenmemek için park halindeki araçlarını olay yerinden uzaklaştırdı.

Kaynak: AA
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