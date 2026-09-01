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Diyarbakır'da sürücülerden itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol

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Diyarbakır'da sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol açtı. Araçlar sağa ve sola geçerek koridor oluşturdu, itfaiye ekibi zaman kaybetmeden bölgeye ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da sürücülerin, yangın ihbarına giden itfaiye aracına 'fermuar yöntemiyle' yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyir halindeki sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark edince araçlarıyla sağa ve sola geçerek 'fermuar yöntemiyle' yol açtı. Sürücülerin oluşturduğu koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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