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Diyarbakır'da yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı: 2 tutuklama

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Diyarbakır'da yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Yurt dışı bağlantılı 2 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde taşıdıkları 112 kapsül halinde 780 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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