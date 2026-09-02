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Diyarbakır'da Balkonda Asılı Kalan Kadın Komşusunun Müdahalesiyle Kurtarıldı

Diyarbakır'da Balkonda Asılı Kalan Kadın Komşusunun Müdahalesiyle Kurtarıldı
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Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir kadın, 4. kattaki balkondan atlamak isterken demirlere asılı kaldı. Alt kattaki bir kişi tırmanarak kadını içeri almayı başardı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde balkondan atlarken asılı kalanda kadın, bir kişinin alt kattaki balkona girip içeri almasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Oğlaklı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında balkondan atlayan kadın, demirlerde asılı kaldı. Durumu gören bir kişi, 3'üncü katta tırmanarak kadını tutup içeri aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kadın, itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla sağlık ekipleri eşliğinde indirilerek ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye sevk edildi. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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