Trabzonspor Taraftar Otobüsüne Taşlı Saldırıda 7 Gözaltı
Diyarbakır'da Amedspor-Trabzonspor maçı için gelen taraftarları taşıyan otobüse yapılan taşlı saldırıyla ilgili 1'i çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Ergani ilçesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(DİYARBAKIR) - Amedspor- Trabzonspor karşılaşmasını izlemek için Diyarbakır'a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin 1'i çocuk, 7 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 31 Ağustos günü oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek için Trabzon'dan Diyarbakır'a gelen taraftarları taşıyan otobüse Ergani ilçesinde bulunulan taşlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüsü taşladıkları suçlamasıyla D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ'yi (15) gözaltına aldı.
Bu kişilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.