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Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
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Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü posterlerinin asılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Valilik, olayın münferit olduğunu ve benzer yasa dışı eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

  • Diyarbakır'da sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı.
  • Diyarbakır Valiliği, poster asma olayını 'münferit bir hadise' olarak nitelendirdi ve il geneline yaygınlaşmadığını belirtti.
  • Valilik, bu tür yasa dışı eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik enfekte etme girişimlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, kentte çeşitli sokaklara ‘terör örgüt mensuplarının posterlerinin’ asıldığına dair sosyal paylaşımları üzerine yaptığı açıklama yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilik açıklamasında, poster asma olayının "münferit bir hadise" olduğu belirterek, eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada: “Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür: Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada "süreç"le ilgili de vurgu yapılarak 'Terörsüz Türkiye' sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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