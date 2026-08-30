Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, kentte çeşitli sokaklara ‘terör örgüt mensuplarının posterlerinin’ asıldığına dair sosyal paylaşımları üzerine yaptığı açıklama yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilik açıklamasında, poster asma olayının "münferit bir hadise" olduğu belirterek, eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada: “Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür: Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada "süreç"le ilgili de vurgu yapılarak 'Terörsüz Türkiye' sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı