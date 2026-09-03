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Sur'da Apartman Yangını Panik Yarattı

Sur'da Apartman Yangını Panik Yarattı
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sekiz katlı apartmanın 5’inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sekiz katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Sur ilçesinde sekiz katlı bir apartmanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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