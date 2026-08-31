Amedspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır'da karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. İki takım, A takım düzeyinde ilk kez kozlarını paylaşacak.
MAÇ SAAT 21.30'DA
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Umut Meraş, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Diagne.
Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.