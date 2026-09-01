Diyarbakır'da itfaiyeye fermuar sistemiyle yol açtılar

Diyarbakır'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı, siren çalarak ilerledi. Bu sırada trafikte olan araçların fermuar sistemi oluşturup yol vermesi itfaiye personelinin kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da yaşanan olay, örnek olacak cinsten. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, kısa sürede hazırlanarak olaya müdahale için hareket etti. Sirenleri açan itfaiye ekipleri olay yerine en kısa sürede varmak için zamanla yarıştı. İtfaiyenin siren sesini duyan duyarlı sürücüler de fermuar sistemi oluşturarak itfaiye aracının geçmesi için koridor oluşturdu. O anlar, ekiplerin kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı