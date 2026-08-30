Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

85 yaşında hayatını kaybeden Kürt siyasetinin önemli isimlerinden, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, siyasetçiler ve çok sayıda yurttaş, Zana’ya veda etmek için bir araya geldi.

BELEDİYE ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Mehdi Zana için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni düzenlendi. Tören öncesinde Zana’nın fotoğrafı belediye binasına asıldı.

Törene Zana’nın ailesinin yanı sıra Leyla Zana, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, siyasetçiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

BUCAK: DİYARBAKIR ASLA UNUTMAYACAK

Törende konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Mehdi Zana’nın kentin siyasi, tarihsel ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Zana’nın 1977 yılında Diyarbakır Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Bucak, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından görevden alınarak tutuklanmasına rağmen halkla kurduğu bağın sürdüğünü ifade etti.

Bucak, Zana’nın mirasının geçmişe ait bir hatıra olmadığını belirterek, “Mehdi Zana’nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe ait bir hatıra değil, bugünümüze ve geleceğimize yön veren canlı bir değerdir” dedi.

Bucak konuşmasının sonunda Zana’ya, “Diyarbakır seni asla unutmayacak Mehdi abi” sözleriyle veda etti.

Eski milletvekili Leyla Zana da eşini çiçeklerle sonsuzluğa uğurladı. Leyla Zana ve kuzeni Mehdi Zana, 1975'de Leyla Zana henüz 14 yaşındayken evlenmişti.