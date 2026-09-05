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Bismil'de Trajik Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bismil'de Trajik Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Akpınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ramadan'a (8), otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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